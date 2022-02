.

तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव का महासंग्राम, ईटीवी भारत के एक्सपर्ट से समझें जमीनी हकीकत Published on: 46 minutes ago |

Updated on: 33 minutes ago Koo_Logo Versions

हैदराबाद: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव (assembly elections in three states) को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति और जमीनी हकीकत को लेकर विशेषज्ञों ने अपनी राय (Expert opinion on assembly elections) रखी. ईटीवी भारत के रीजनल न्यूज कोऑर्डिनेटर सचिन शर्मा ने चर्चा के दौरान गोवा के उलझे सियासी समीकरण को आसान भाषा में समझाया. उन्होंने बताया कि किस तरह गोवा की सियासी गणित लंबे समय से उलझी हुई है. यूपी चुनाव में 'ओवैसी फैक्टर' और मायावती का 'मुस्लिम प्रत्याशी कार्ड' का असर देखने को मिलेगा? इस मुद्दे पर भी उन्होंने बारीकी से विश्लेषण किया.