रविशंकर प्रसाद का दावा- '2024 में भी BJP जीतेगी, क्योंकि PM मोदी पर पहले जैसा ही है लोगों का भरोसा' Published on: 53 minutes ago

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद (BJP MP Ravi Shankar Prasad) ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई देश की राजनीति में बदलाव (Change in Indian Politics) आया है. उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के मायने (Meaning of Victory For BJP) समझने होंगे. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं इसके दो-तीन अर्थ समझता हूं लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वह ये कि 7 साल से प्रधानमंत्री रहने के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनके प्रति विश्वास आज भी वही है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की राजनीति बहुत बदल रही है. अब देश जाति, समुदाय और संप्रदाय के दबाव से ऊपर उठकर परफॉर्मेंस और गुड गवर्नेंस की ओर जा रहा है. नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वास्तव में देश की राजनीति में बहुत बदलाव आ गया है. जो जाति के नाम पर छोड़कर गए थे, जनता ने इधर से उधर किया है, अधिकांश हार गए. बीजेपी की बड़ी जीत में पिछड़ों और अतिपिछड़ों की बड़ी भागीदारी रही. महिलाएं हमारे साथ आईं.