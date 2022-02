.

पटना के योगेन्द्र ने शौक को बनाया 'संकल्प'.. कबाड़ और जुगाड़ से रद्दी सामानों में फूंक रहे जान Published on: 10 minutes ago



पटना : जिसे कचरा समझकर लोग घरों से बाहर फेक देते हैं, उसी कबाड़ से योगेन्द्र कुमार अपना घर और किस्मत (Best out of waste craft in Patna) दोनों संवार रहे हैं. अभी तक हम सुनते आए हैं कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती. उसी कहावत को आज पटना के दिव्यांग योगेन्द्र ने जीवन का आधार बना लिया. इन्होंने अपने हुनर और जुगाड़ से रद्दी सामान (Artwork From Garbage in Patna) में भी जान फूंक दी है. आज इनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों से लोग अपने घर सजा रहे हैं. देखें स्पेशल रिपोर्ट-