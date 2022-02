.

बिहार में नेताओं को अब घर में ही धोने पड़ सकते हैं कपड़े.. ये है वजह Published on: 14 minutes ago

बिहार की राजधानी पटना स्थित धोबी घाट का जीर्णोद्धार (Renovation Work Of Dhobi Ghats Of Patna) 108 साल से नहीं हुआ है. इस वजह से धोबी समाज 'माननीयों' से नाराज चल रहा है. तीन साल पहले बिहार सरकार ने जीर्णोद्धार का वादा भी किया था. लेकिन अब तक धोबी घाट का कायकल्प नहीं हुआ. इस बात से नाराज धोबी समाज ने 1 मार्च से हड़ताल पर जाने की चेतावनी (Dhobi Samaj Announced Strike In Patna) दी है.