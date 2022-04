.

Bihar MLC Election: एमएलसी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज, सुरक्षा के किये गये कड़े इंतजाम

मुजफ्फरपुर: चार अप्रैल को हुए बिहार एमएलसी मतदान की मतगणना (Counting of Bihar MLC Elections In Muzaffarpur) आज कड़ी सुरक्षा की बीच होगी. मुजफ्फरपुर में एमएलसी चुनाव (MLC Elections In Muzaffarpur) में एनडीए समर्थित जदयू के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए दिनेश प्रसाद सिंह चौथी बार अपनी भाग्य आजमा रहे है, वहीं राजद की ओर से शंभू सिंह उम्मीदवार हैं. वहीं कांग्रेश के तरफ से अजय यादव को टिकट दिया गया है. इस मैदान में तीन उम्मीदवार निर्दलीय भी है. यहां एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी का पलड़ा भारी है और प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से जदयू और आरजेडी प्रत्याशी में ही रहेगा. जिले के 17 मतदान केंद्रों पर 6107 वोटरों में से 6076 मतदाताओं ने चार अप्रैल को मतदान किया था. अब आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है. मतगणना को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गये हैं. देखें वीडियो..