CHAITRA NAVRATRI 2022: दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा.. पंडित से जानें पूजा विधि Published on: 10 minutes ago

आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन (Second Day of Chaitra Navratri) है. दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना होती है. सुबह से विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना हो रही है. मसौढ़ी के हृदयस्थली कहे जाने वाले श्रीरामजानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर में नौ कलश की स्थापना की गई है. जहां आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना (Chaiti Durga Puja in Patna) की जा रही है. मंदिर के मुख्य पुजारी गोपाल पांडे ने कहा कि नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी कठोर तपस्या में लीन रहती है. पूजारी ने मां दूर्गा से विश्व शांति की कामना की. साथ ही साथ रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध की भी खत्म होने की कामना की. मंदिर के मुख्य पूजारी ने मसौढ़ी वासियों को शांति रूप से सद्भाव से रहने के लिए मांग की है. सुबह से ही लोग विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं. देखें वीडियो..