रामनवमी पर पटना मे निकाला गया भव्य जुलूस.. भजन और भंडारा का भी हुआ आयोजन Published on: 14 minutes ago

बिहार के रामनवमी के मौके पर (Occassion Of Ramnavami In Bihar)राजधानी पटना में हर्ष उल्लास का माहौल देखा गया है. शहर के विभिन्न इलाकों से रामनवमी शोभा यात्रा निकलकर पटना (Ramnavami In Patna) के डाकबंगला चौराहा पहुंची. पटना के बोरिंग कैनाल रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर (Ramnavami Puja In Boaring Road) के पास रामनवमी के मौके पर भजन संध्या और भंडारा का आयोजन किया गया. श्री राम नवमी पूजा समिति के आयोजक अखिलेश यादव ने कहा कि रामनवमी को लेकर इस बार काफी जश्न का माहौल है. सभी श्रद्धालु इस बात से बहुत उत्साहित हैं कि भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है. आज पूरा देश भगवान राम के भक्ति में सराबोर है. महावीर मंदिर (Mahavir Mandir Patna) के संचालक कुणाल किशोर (Kunal Kishore In Ramnavami) ने भी रामनवमी को लेकर खुशी व्यक्त किया.