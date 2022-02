.

CCTV फुटेज से खुला राज! आग से बचने के लिए भाग रही महिला को भूमाफिया ने वापस जाने के लिए किया मजबूर Published on: 23 minutes ago

बिहार के दरभंगा में भू-माफिया के आतंक (Terror Of Land Mafia In Darbhanga) से कोहराम मचा है. नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड में बीते 10 फरवरी की देर शाम जमीन विवाद को लेकर जमकर बवाल (Uproar Over Land Dispute In Darbhanga) हुआ था. भू-माफियाओं ने जबरन बुलडोजर से एक घर को न सिर्फ ढहाने की कोशिश की बल्कि घर में मौजूद लोगों को जिंदा जलाने का भी प्रयास किया, जिसमें दो की मौत हो गई. भू-माफिया के द्वारा घर कब्जा करने के दौरान बुलडोजर से मकान तोड़ने 40 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे. हालांकि, परिवार पर आरोप लगा था कि वो खुद से आग लगा ली. जिसके बाद परिवार के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया. जिसमें पूजा झा घर से भागना चाहती है, लेकिन अपराधी चाकू के बल पर उसे घर में भेजता है और उसके बाद घर में आग लगता है.