आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्र क्यों कर रहे हैं हंगामा, छात्र और विश्वविद्यालय का पक्ष जानिए... Published on: 7 minutes ago



राजधानी पटना के मीठापुर स्थित आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में बीटेक 2020-24 बैच के छात्रों ने जमकर हंगामा (BTech students Protest In AKU campus) किया. हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे छात्र 17 फरवरी से आयोजित होने वाले समेस्टर-2 की परीक्षा रद्द करते हुए बिना एग्जाम प्रमोट करने की मांग (AKU students demanding to promote without exams) कर रहे हैं. जहां एक तरफ छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन इसे अनुचित बता रहा है. देखें रिपोर्ट