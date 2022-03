.

Published on: 25 minutes ago

गोपालगंज में बड़ा बम धमाका हुआ है. घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार (Blast In Bathua Bazar Of Fulwariya Police Station Area) की है. जहां बड़ा धमाका हुआ है. इस धमाके में 55 साल के आलीम मियां की मौत (One Killed In Bomb Blast At Gopalganj) हो गयी है, जबकि कई लोगों के घायल होने की सूचना है. दरअसल जिस मकान में धमाका हुआ, वह मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया है. मौके पर एसपी के साथ ही कई थानों की पुलिस भी पहुंच चुकी है. इलाके को सील कर दिया गया है.