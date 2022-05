.

छापमारी कर निकल रहे सीबीआई के अफसरों को RJD समर्थकों ने दौड़ाया, वाहन पर चलाये लात-मुक्के Published on: 12 minutes ago

Koo_Logo Versions

पटना में राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी (CBI Raid On Rabri Devi House) करने आये सीबीआई के दो अधिकारियों को आरजेडी समर्थकों ने सड़क पर खदेड़ दिया. इसके चलते वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया. छापेमारी खत्म होने के बाद राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास से बाहर निकले दो सीबीआई अधिकारियों को आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सड़क पर (RJD supporters chased CBI officers on road in patna ) दौड़ाया. दोनों अधिकारी भागकर वाहन में सवार हुए. गुस्साये आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गाड़ी पर लात-मुक्के मारे. वे 'सीबीआई हाय-हाय', 'सीबीआई चोर है' के लगाए नारे लगा रहे थे.