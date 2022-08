.

बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश Published on: 12 hours ago

बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन टूट गया (JDU BJP Alliance in Bihar) है. सभी अटकलबाजियों पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. उन्होंने इसी बीच 164 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपकर सरकार बनाने का भी दावा पेश किया है. बुधवार दोपहर 2 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा. इसके साथ ही बिहार में बीजेपी से जेडीयू का गठबंधन टूट गया है. अब आरजेडी और जेडीयू कार्यकर्ता जश्न मना रहे (RJD And JDU Workers Are Celebrating In Patna) हैं. गौरतलब है कि राजधानी पटना में सुबह से मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के पास हलचल बना रहा. एनडीए सरकार को लेकर पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे और जब नीतीश कुमार ने आज सभी विधायकों सांसदों और मंत्रियों की बैठक बुलाई तो उसी समय तय हो गया कि नीतीश आज बड़ा फैसला लेंगे. पहले भी इसी तरह की बैठक कर फैसला लेते रहे हैं. 2013 में बीजेपी से अलग हुए थे तो इसी तरह फैसला लिया था. 2017 में महागठबंधन से अलग हुए थे तो इसी तरह से फैसला लिया था.