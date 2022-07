.

राजधानी में पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा, महिलाओं पर जमकर बरसाई लाठियां Published on: 8 minutes ago

राजधानी पटना में पुलिस का क्रूर चेहरा (Brutal Face Of Police In Patna) देखने को मिला है. जहां पुलिस ने पुरुषों को कौन कहे महिलाओं को भी जमकर पीट (Police Beat Up Women Fiercely In Patna) दिया. यह घटना बुधवार शाम की है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार में एक निजी अस्पताल में महिला को मंगलवार की रात भर्ती कराया गया था. डिलीवरी के दौरान बुधवार की शाम जच्चा-बच्चा की मौत हो गई. इसके बाद परिजन आग-बबूला हो गए. अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे और बेली रोड को जाम कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों पर लाठी चार्ज कर दिया. जिसमें पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी जकर पीटा गया.