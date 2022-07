.

राजधानी में मंकीपॉक्स के संदिग्ध मरीज मिलने के बाद हड़कंप, जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम Published on: 11 hours ago

Koo_Logo Versions

बिहार में कोविड (Corona In Bihar) के बाद अब मंकीपॉक्स का संक्रमण फैल रहा है. जिससे स्वास्थ विभाग में हड़कम मच हुआ है. स्वास्थ विभाग के अधिकारी पृरी तरह अलर्ट हैं. राजधानी पटना में एक बार फिर कोविड के बाद मंकीपॉक्स की आहट (Monkeypox Infection In Patna)से स्वास्थ विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. मंकीपॉक्स संक्रमण का खबर सुनते ही WHO और यूनिसेफ की टीम घटनास्थल पहुंचकर महिला का जांच सैंपल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा है. जब दोनों टीम इलाके में पहुंची तो लोग कुछ देर के लिये सन्न हो गये. बाद में लोगों को पता चला कि देश मे मंकीपॉक्स बीमारी फैल रहा है, जिसका कुछ असर इस मरीज से मिलता है, मरीज का सैंपल जॉच में भेजा गया है. जबतक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है, कुछ भी कहना असम्भव है. हालांकि इस मामले की जांच में सभी अधिकारी जुट जुटे गए हैं. देखें वीडियो