.

मोहम्मद जलालुद्दीन के बेटे का आरोप- पिता की गिरफ्तारी के समय पुलिस के पास नहीं था डॉक्यूमेंट Published on: 11 hours ago

राजधानी पटना में गिरफ्तार संदिग्ध (Phulwari Sharif Terror Module) मोहम्मद जलालुद्दीन के बेटे (Mohammad Jalaluddin Son Accuses Police) ने CCTV फ़ुटेज जारी कर पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. उसने कहा कि पिता को गिरफ्तार कर ले जाते वक्त किसी पुलिस वाले के पास कोई डॉक्यूमेंट या पैकेट नहीं था. गौरतलब है कि पटना के फुलवारी शरीफ से पीएफआई की गतिविधियों का खुलासा हुआ था. जिसके बाद पटना केअतहर और जलालुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ में राष्ट्र विरोधी कार्य से जुड़े संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी (Arrest Of Suspects Associated With PFI) के बाद अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है. इसके तार अब पाकिस्तान सहित अन्य देशों से भी जुड़ता जा रहा है. भारत विरोधी कार्य करने के लिए देश और विदेशों के लोगों को भी जोड़ा जा रहा था. पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने शुक्रवार को कहा था कि कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया है.