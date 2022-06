.

हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की कांग्रेस पर चुटकी, बोले- 'बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले' Published on: 2 hours ago |

शिमला : हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर चटकी (Jairam Thakur on Congress) लेते हुए कहा है कि कांग्रेस का दौर अब खत्म हो चुका है और देशभर में विदाई की शहनाई बज रही है. कांग्रेस को बस यही कहना चाहूंगा कि 'बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले' (Babul Ki Duayen Leti Ja) दरअसल सीएम जयराम ठाकुर शिमला ग्रामीण विधानसभा के सुन्नी इलाके में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. जनसभा के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर चुटकी ली. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिमाचल में सत्ता में आने के सपने देख रही है क्योंकि हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है. लेकिन इस बार बीजेपी ये रिवाज बदलेगी और यूपी, उत्तराखंड की तरह सरकार रिपीट करेगी. जयराम ठाकुर ने कहा (Himachal CM on Congress) कि हर चीज का दौर आता है और कांग्रेस का भी दौर था, जो गुजर चुका है. अब पूरे देश से कांग्रेस खत्म हो चुकी है. यूपी में 400 से ज्यादा सीटों हैं लेकिन कांग्रेस सिर्फ दो सीटों पर बची है. कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जमानत पर हैं (congress national leaders are on bail) और वो चुनाव जीत की बात करते हैं. पंजाब में भी उनको हार मिली है और देशभर में उनकी विदाई की शहनाई बज रही है. उन्हें सिर्फ यही कहूंगा कि 'बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले'