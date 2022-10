.

पटना: राजधानी पटना में नई सचिवालय के लिफ्ट में पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान फंस (Former Minister Ramprit Paswan Trapped In Lift) गए. जिसके बाद उनके साथ-साथ वहां मौजूद लोगों की हालत खराब हो गई. वहां की स्थिति देख पूर्व मंत्री भी घबरा गए. वो बहुत देर तक लिफ्ट में फंसे रहे. बहुत मुश्किल से उनको वहां लिफ्ट से निकाला जा सका. जिसके बाद लोगों की जान में जान आई. पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान को भी चैन मिला. गौरतलब है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से पहले सूबे में बीजेपी-जेडीयू गठबंधन की सरकार में रामप्रीत पासवान (Former PHED Minister Rampreet Paswan) पीएचईडी मंत्री थे.