.

Diwali 2022 की भागदौड़ में कुछ फ्रेश पीना चाहते हैं तो झटपट बनाएं खट्टी-मीठी पाइनएप्पल स्मूदी Published on: 35 minutes ago

Koo_Logo Versions

त्यौहार के मौसम में भागदौड़ के बीच आप दिमाग शांत करने के लिए कुछ नया, कुछ फ्रेश पीना चाहते हैं तो यह जल्द बनने वाली खट्टी-मीठी पाइनएप्पल स्मूदी (Pineapple smoothie) आपको बेहद पसंद आएगी. इस बार दीपावली में अपने दोस्तों-रिश्तेदारों के लिए पाइनएप्पल स्मूदी बनाएं. स्मूदी बनाने के लिए हमने इसमें संतरे के जूस का इस्तेमाल भी किया है, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए.आप चाहें तो फलों को बदलकर अपनी खुद की पसंद (Pineapple pairs other fruits) को आजमाएं. मीठे और टेंगी अनानास की यह स्मूदी (Healthy recipes) आपको काफी पसंद आएगी. तो देर किस बात की, जानें(how to make Pineapple Smoothie) कैसे बनाया जाता है पाइनएप्पल स्मूदी. (Homemade smoothie recipes) अनानास स्मूदी... Non alcoholic drinks for diwali party. Dipawali 2022 . Diwali 2022 . Dipawali recipe. Diwali recipe . diwali party fruit juice . Diwali drinks .