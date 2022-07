.

महेंद्रनाथ मंदिर में श्रद्धालु को पुजारियों ने दौड़ा-दौड़ा कर लाठी-डंडों से पीटा, वीडियो वायरल Published on: 5 hours ago

सिवान के महेंद्रनाथ मंदिर में श्रद्धालु को पुजारियों ने पीट (Devotees Thrashed By Priests In Siwan) दिया. दरअसल बिहार के सिवान जिला के सिसवन प्रखंड स्थित सुप्रसिद्ध महेंद्रनाथ मंदिर (Famous Mahendranath Temple of Siwan) परिसर में पूजा अर्चना करने पहुंचे एक श्रद्धालु को पुजारियों ने लाठी-डंडों से पिटाई कर दी. जिसका वीडियो सामने आया है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो पुराना है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर जारी किया गया है. वायरल वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि मंदिर में पूजा करने पहुंचे एक श्रद्धालु को कुछ पुजारी लाठी-डंडों से दौड़ा-दौड़ा कर पीट रहे हैं. श्रद्धालु भाग रहा हैं और मंदिर का एक पुजारी उसका पीछा करके लाठी-डंडों से लगातार पिटाई कर रहा है. महेंद्रनाथ मंदिर के पुजारी समिति के सदस्य सह पुजारी नीरज उपाध्याय ने बताया कि यह वीडियो काफी पहले का है. मंदिर समिति को बदनाम करने की साजिश के तहत अब इसे जारी किया गया है. वीडियो जारी होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. देखें वीडिया