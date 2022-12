.

भागलपुर में यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, टायर जलाकर सड़क किया जाम Published on: 12 hours ago

भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विश्वविद्यालय और चंपानगर मुख्य मार्ग किसानों ने किया प्रदर्शन. यूरिया कालाबाजारी के खिलाफ बांस बल्ले से सड़क जाम कर दिया. कृषि पदाधिकारी के खिलाफ (Sloganeering against agriculture officer in Bhagalpur) जमकर नारेबाजी की. सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन (Protest by burning tires on the road) कर कई घंटों तक मुख्य मार्ग बाधित कर दिया. इससे राहगीरों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा. सूचना मिलते ही नाथनगर पुलिस बल एवं पदाधिकारी पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है.