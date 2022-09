.

बेतिया ग्राउंड रिपोर्ट: बहुअरवा पंचायत की रोड गड्ढे में तब्दील, हादसे को निमंत्रण दे रही सड़क Published on: 3 hours ago

बिहार के बेतिया में मझौलिया से गुजरने वाली मुख्य सड़क गढ्ढे में तब्दील (Road Turned Into Path whole In West Champaran) हो चुकी है. इस सड़क में भारी कीचड़ और जलजमाव के कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है. ग्रामीण सड़क को दुरुस्त कराने की मांग पर अड़े हुए हैं. इस संबंध में प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी गई लेकिन इस समस्या से कोई निजात नहीं मिल पाया हैं. सारे लोग बस आश्वासन ही देते हैं. जिसके बाद ग्रामीणों ने अजीज होकर चंदा इकठ्ठा कर गढ्ढे में कुछ ईंट का टुकड़ा और राबिश डलवाया लेकिन काफी गढ्ढा होने के कारण इससे कोई राहत नहीं मिल रही है. बरसात के कारण पूरा सड़क कीचड़ में तब्दील हो गया है. बताया जाता है कि यह सड़क मझौलिया से सुगौली की तरफ जाती है. इसके बावजूद भी इस सड़क पर किसी भी प्रशासन या जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है. जिससे तंग आकर यहां के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया. उन ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द ही इस तरह का निर्माण नहीं हुआ तो हमलोग उग्र प्रदर्शन करेंगे. बताया जाता है कि बहुअरवा पंचायत के वार्ड नंबर 11 से होकर यह सड़क गुजरती है. देखें वीडियो-