कैमूर(भभुआ): बिहार के कैमूर जिले में करीब दो साल बाद एक बार फिर से होली का उत्साह देखने को मिल रहा है. भभुआ में होली का खुमार लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है. जगह-जगह लोग होली मिलन समारोह आयोजित करके आपसी गिला-शिकवा दूर कर होली का आनंद ले रहे हैं. इसी कड़ी में भभुआ के गुलजार वाटिका में भभुआ जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल की ओर से होली मिलन समारोह (Holi Milan Ceremony In Kaimur) का आयोजन किया गया. जहां यूपी-बिहार के कलाकारों ने भोजपुरी गीतों पर जमकर ठुमका (Dance on Holi in Kaimur) लगाया. वहीं, रंग और गुलाल के बीच लोगों ने भोजपुरी गीतों पर बार-बालाओं के ठुमके का लुत्फ (Bar Bala dance in Kaimur) उठाया. साथ ही बार-बालाओं पर नोटों की गड्डियां भी जमकर उड़ाई (Splashes Money On Bar Bala) गई.