जिनेवा : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि लोगों को आने वाले समय में कोरोना वायरस की खतरनाक लहर का सामना करना पड़ सकता है. इसके लिए दुनिया भर की सरकारों को सतर्क रहने और किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा गया है. डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस एडनॉम घेब्येयियस (WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने जिनेवा में एक प्रेस वार्ता में कहा, "हम महामारी को समाप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में कभी नहीं रहे." Next corona wave will very dangerous corona wave says who

WHO के अनुसार, 5-11 सितंबर के सप्ताह के दौरान, दुनिया भर में नए साप्ताहिक मामलों की संख्या पिछले सप्ताह की तुलना में 28 प्रतिशत घटकर 3.1 मिलियन से अधिक हो गई. नई साप्ताहिक मौतों की संख्या 22 प्रतिशत घटकर मात्र 11,000 रह गई. ट्रेडोस ने महामारी की प्रतिक्रिया की तुलना मैराथन दौड़ से की. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General WHO ने कहा, "अब कड़ी मेहनत करने और यह सुनिश्चित करने का समय है कि हम कोरोना वायरस जैसी महामारी पर जीत हासिल करेंं और अपनी सारी मेहनत का प्रतिफल प्राप्त करें."

उच्च स्तर की सावधानी : WHO के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम की तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोव (Maria Van Kerkhove, Technical head, Health Emergencies Program, WHO) ने कहा, "वर्तमान समय में दुनिया भर में वायरस बेहद तेजी से फैल रहा है. वास्तव में, डब्ल्यूएचओ को बताए जा रहे मामलों की संख्या कम है." Maria Van Kerkhove, WHO ने कहा, "हमें लगता है कि वास्तव में हमारे द्वारा बताए जा रहे मामलों की तुलना में कहीं अधिक मामले तेजी से बढ़ रहे हैं." डब्ल्यूएचओ के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक माइक रयान (Mike Ryan, executive director, Health Emergency Program, WHO) ने कहा कि महामारी के कम होने पर भी लोगों को उच्च स्तर की सावधानी बरतनी होगी. Mike Ryan, WHO ने कहा, "दुनिया एक अत्यधिक परिवर्तनशील विकसित होने वाले वायरस से लड़ रही है, जिसने हमें ढाई साल में बार-बार दिखाया है कि यह कैसे अनुकूलित हो सकता है और कैसे बदल सकता है."--- आईएएनएस

