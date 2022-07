न्यूयॉर्क : उच्च रक्तचाप रहने से कोविड के टीकों की बूस्टर डोज (Booster dose) लेने के बावजूद ओमिक्रॉन-वेरिएंट के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम दोगुना से अधिक हो जाता है. एक नए शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया है. हाइपरटेंशन जर्नल (Hypertension journal ) में प्रकाशित शोध निष्कर्ष के मुताबिक, हाई बीपी वाले व्यक्तियों को (High BP patient) गंभीर कोविड संक्रमण (Severe covid infection) के बाद अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत 2.6 गुना अधिक रहती है, भले ही उन्हें पहले से कोई और गंभीर बीमारी न हो.

सेंटर्स स्मिड्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी के सहायक प्रोफेसर लीड लेखक जोसेफ ई. एबिंगर (Joseph E. Ebbinger, assistant professor of cardiology at the Center's Schmidt Heart Institute) ने कहा, "ब्रेकथ्रू ओमिक्रॉन संक्रमण (Breakthrough Omicron infections) गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती होने का कारण बन सकता है, यह किसी भी उम्र के वयस्क को हो सकता है, खासकर अगर किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है, भले ही उसे कोई अन्य बड़ी पुरानी बीमारी न हो.

शोधकर्ताओं ने 912 वयस्कों का पूर्वव्यापी अध्ययन किया, जिन्हें एमआरएनए (mRNA COVID vaccine) कोविड वैक्सीन (या तो फाइजर-बायोएनटेक या मॉडर्न) की कम से कम (Pfizer-BioNtech or Moderna) तीन खुराक मिली थी और दिसंबर 2021 और अप्रैल 2022 के बीच ओमिक्रॉन के मामलों में उछाल के दौरान कोविड-19 का इलाज किया गया था. विश्लेषण में पाया गया कि जिन 912 वयस्कों को एमआरएनए कोविड वैक्सीन की तीन डोज मिली, उनमें से लगभग 16 प्रतिशत को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत थी. अस्पताल में भर्ती 145 मरीजों में से 125 (86.2 फीसदी) को (High BP) हाई बीपी था.

एबिंगर ने कहा, "हमें जागरूकता और समझ बढ़ाने की जरूरत है कि एक टीके की तीन खुराक (Booster dose) प्राप्त करने से सभी में गंभीर कोविड-19 को रोका नहीं जा सकता, खासकर उच्च रक्तचाप वाले लोगों में. हमें कोविड-19 और उच्च रक्तचाप के संबंध को समझने के लिए और अधिक शोध करने की जरूरत है."शोधकर्ताओं ने कहा कि आगे के अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि गंभीर कोविड संक्रमण के जोखिम को कैसे कम किया जाए.

