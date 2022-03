बेतिया: पश्चिम चंपराण जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता उज्जवल दुबे ने बीते दिनों आत्महत्या (Youth Suicide In Bettiah) कर ली थी. युवक ने आत्महत्या से कुछ ही घंटे पहले फेसबुक पर पोस्ट कर डीएम, एसपी को अपने गांव में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. अब इस मामले में नया मोड़ आया (New Twist In Youth Suicide Case In Bettiah) हैं. युवक के कमरे से नशीला पदार्थ और नशा लेने वाला इंजेक्शन बरामद हुआ है. जिसे पुलिस ने जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

आत्महत्या मामले में आया नया मोड़: बता दें कि गोपालपुर थाना अंतर्गत दुबे टोला गांव के युवक उज्जवल दुबे ने रविवार को आत्महत्या कर ली थी. उसकी आत्महत्या ने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था. क्योंकि वह एक दिन पहले ही अपने फेसबुक पोस्ट पर डीएम, एसपी को कोट कर अपने गांव में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी. साथ ही उसने यह भी बताया था उसके पास गांजा तस्करों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. जो उनको जेल भेजने के लिए काफी हैं. लेकिन मामले में अब नया मोड़ आ गया हैं.

मृतक के कमरे से मिला सुसाइड नोट: पुलिस सूचना मिलने के बाद मृतक उज्जवल दुबे के घर पहुंची, जिस कमरे में उसने आत्महत्या की थी. जब पुलिस ने उस कमरें की तलाशी ली तो उज्जवल दुबे के कमरे से एक पुड़िया गांजा, चिलम, नशा लेने वाला इंजेक्शन और अन्य नशीला पदार्थ बरामद हुआ. साथ ही उज्जवल दुबे के पॉकेट से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है. सुसाइड नोट में उज्जवल दुबे ने अपने माता-पिता से माफी मांगा है और उसने यह लिखा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है. उसने लिखा कि 'मेरे माता-पिता माफ करेंगे. अब मैं आप लोगों को छोड़कर जा रहा हूं.'

उठ रहे कई सवाल: अब सवाल उठने लगा है कि जिस युवक ने गांजा तस्करों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डीएम, एसपी को कोट किया था और उपमुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें सबूत देने की बात कर रहा था. अब उसके कमरे से नशीला पदार्थ मिलना कई सवालों को जन्म देता हैं. जिसे पुलिस को जांच कर सामने लाना होगा. फिलहाल पुलिस मृतक उज्जवल दूबे के पिता के आवेदन पर मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही हैं. लेकिन पुलिस को अब यह भी जांच करना होगा कि मृतक के कमरे से नशीला पदार्थ कहां से आया.

