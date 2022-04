बगहा: बिहार के बगहा में जंगली भैंसों का आतंक(Terror of Wild Buffalo In Bagaha) कम नहीं हो रहा है. शुक्रवार की सुबह मदनपुर वन क्षेत्र के गोबरहिया में दो लोगों पर जंगली भैंसे ने अचानक हमला (Two People Attacked By Wild Buffalo In Bagaha) कर दिया जिसमें दोनों घायल हो गए. दोनों युवकों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वाल्मीकिनगर टाइगर रिज़र्व के घने जंगल से वन्य जीवों का रिहायशी इलाकों (Wildlife Habitat In Bagaha) में घूमना आम लोगों के लिए सांसत का सबब बन गया है. शुक्रवार की सुबह शौच करने व सब्जी काटने गए दो युवकों पर जंगली भैंसे ने हमला कर दिया. जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए हैं. युवकों की पहचान गोबरहिया मुसहर टोली निवासी मुन्ना मुसहर और जितेंद्र महतो के रूप में हुई है. हमले में घायल युवकों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. जितेन्द्र महतो ने बताया कि सुबह में खेत की तरफ जैसे ही सब्जी तोड़ने गए तभी दो जंगली भैंसों ने हमला कर दिया. जितेंद्र ने बताया कि वे भागते रहे और जंगली भैंस उनका पीछा करते हुए मारता रहा. यदि समय पर लोगों की भीड़ नहीं जुटती तो भैंसा उन्हें मार डालता.





बता दें कि जिले में जंगली भैंसों के हमले में पिछले माह दो लोगों की मौत हो गई थी. हालांकि शुक्रवार की सुबह हमले में दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गए हैं. उनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है. इलाके के लोग इस हमले के बाद दहशत में हैं, ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है. सूचना के आधार पर वन विभाग के अधिकारी जंगली भैंसों को रिहाईशी इलाके से निकाल कर भगा सकें.

वीटीआर के वन क्षेत्र निदेशक डॉ.नेशामणि ने कहा है कि वन विभाग के अफसर व सहायक वन अधिकारी को मामले की जांच पड़ताल के निर्देश दिए गये हैं. वीटीआर के जंगल से भटके जानवरों को वापस लौटाने के लिए लगातार अधिकारी खुद गश्ती लगाते हैं. उसके बाद अधिकारियों ने जानवरों के निगरानी के लिए भी निर्देश दिए हैं.

