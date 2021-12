पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पर एक युवक ने शादी नहीं होने ( Family Members Were Not Getting Married ) पर प्राइवेट पार्ट काट ( Man Cut Off Private Part ) लिया. बताया जा रहा है कि परिवार वालों से बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया है.

जानकारी के अनुसार, युवक नेपाल में रहता था. वहीं पर इस घटना को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि परिजनों को नेपाल पुलिस ( Nepal Police ) ने सूचना दी, तब परिजन उसे बेतिया लेकर आए और गवरन्मेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेतिया ( Government Medical College Bettiah ) में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है. वहीं युवक की इस करतूत हर कोई हैरान है.

युवक की पहचान इरफान शेख की रूप में हुई है. इरफान पश्चिम चंपारण जिले के साठी थाना इलाके के बरवा गांव का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि वह नेपाल में रहकर राज मिस्त्री का काम करता था.

4 दिन पहले उसने अपने पिता को फोन कर बताया था कि वह घर वापस लौट रहा है. दूसरे दिन नेपाल पुलिस ने फोन पर सूचना दिया कि इरफान गंभीर रूप से घायल है, उसको नारायणी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नेपाल पुलिस की सूचना पर परिजन उसे लेने के लिए बीरगंज पहुंचे. लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही इरफान अस्पताल से भाग गया था. तलाश करने पर वह रक्सौल में गंभीर स्थिति में परिजनों को मिल गया. वहां से परिजन उसे बेतिया लाया गया और जीएमसीएच में भर्ती कराया गया.

परिजनों ने इरफान से पूछा तो उसने बताया कि उसने नेपाल में एक दुकान से ब्लेड खरदी और अपना प्राइवेट पार्ट काट कर फेंक दिया. हालांकि इससे ज्यादा वह कुछ नहीं बोल रहा है. वहीं उसकी मां का कहना है कि इरफान शादी के लिए जिद कर रहा था.

मां का कहना है कि पांच बेटियां है, जिनकी शादी पहले करने का प्लान था. पक्का घर भी नहीं है. घर बनाने के बाद बेटे की शादी करने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही उसने इस घटना को अंजाम दे दिया. अगर उसकी मंशा का जरा भी अंदाजा होता तो पहले उसी की शादी कर देते.

