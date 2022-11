बेतियाः पश्चिमी चंपारण के बेतिया पुलिस जिले में दहेज में बाइक नहीं मिलने पर महिला की हत्या (Sunita Kumari Murder Case In Bettiah) कर दी गई है. विवाहिता की हत्या 40 किलोमीटर दूर मझौलिया से ले जाकर नौतन क्षेत्र में की गई थी. दहेज के लिए पति और परिवार वालों सहित 16 लोगों पर नौतन थाना में प्राथमिकी दर्ज (Woman Murdered for Dowry In Bettiah) कर ली गई है. पुलिस ने शव की शिनाख्त कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बेतिया एसपी उपेन्द्र नाथ वर्मा (Bettiah SP Upendra Nath Verma) ने कार्रवाई की पुष्टि की है.

"नौतन थाना में रविवार को सुनीत कुमारी के गमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था. मामले में थाना अध्यक्ष की ओर से छापेमारी कर शव को बरामद कर लिया गया है. परिजनों की ओर से शव की पहचान कर ली गई है. मामले में 16 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपिटों को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है."- उपेन्द्र नाथ वर्मा, बेतिया एसपी

मार्च 2020 में केशव लाल साह के साथ हुई थी शादीः सुनीता कुमारी की हत्या के बाद गंडक नदी में शरीर को पत्थर से बांधकर पानी में फेंक दिया गया था. इसी बीच पानी कम होने पर शव सतह पर आ गया. शव पर नजर पड़ने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. जांच के क्रम में महिला की पहचाान की गई. मामला मझौलिया थाना क्षेत्र के जौकटिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 का है. जहां सुनीता कुमारी कि शादी 01 मार्च 2020 को केशव लाल साह से हुई थी. सुनीता के परिवार वालों ने शादी के समय सात लाख रुपया दहेज भी दिए थे. लेकिन एक बाइक बाकी रह गई थी. इसको लेकर सुनीता के पति द्वारा लगातार अपने पत्नी को प्रताड़ित किया जाता था.

दहेज प्रताड़ना का मामला पहले से है दर्जः मौते से पहले सुनीता कुमारी ने महिला थाना में दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज कराया था. मामले में अपने पति के खिलाफ आवेदन भी दिया गया था. इसको लेकर सुनीता के पति सहित पुरे परिवार में काफी आक्रोश था. इसी बीच सुनीता को मारने के लिए परिवार वालों एक खौफनाक प्लान तैयार किया. सुनीता के पति केशवलाल साह ने अपने पत्नी को घर से 40 किमी दूर अपने बहन के घर धान कटनी में सहयोग के नाम पर ले जाता है. 31 अक्टूबर 2022 को वह उसे लेकर नौतन चला गया. उसे बहुत प्रेम से गंड़क नदी किनारे ले गया. वहीं पर दो से तीन परिवार के लोगों ने उसकी जमकर पिटाई करने के बाद रस्सी से गला दबा उसकी हत्या कर दी. फिर उसके शरीर को रस्सी से ईट-पत्थर बांधा गया. उसके बाद बोरा में डालाकर गंड़क नदी में उसे फेक दिया गया.

मोबाइल बंद होने पर शुरू हुई तालाशः इस बीच सुनीता का मोबाईल 09 नवंबर को स्विच ऑफ हो गया. फिर उसके भाई कृष्णा कुमार ने अगले दिन उसके घर जौकटिया जाते हैं, जंहा उसकी बहन का पता नहीं मिलता है. फिर वह नौतन के बिसम्भरपुर जाता है. वहां उसे पता चलता है कि उसकी बहन को वहां उसका पति लेकर आया था लेकिन अब नहीं है. फिर उसके भाई को आशंका हुई और अपनी बहन कि तलाश में जुट गया. कल देर शाम एक महिला का शव गंड़क नदी में ग्रामीणों ने देखा इसकी सूचना उसे मिली फिर भाई कृष्णा नौतन के बिसम्भरपुर गंड़क दियारा पहुंचा. जंहा नदी में तैरती लाश को देख वह गिर पड़ा. वह किसी और का शव नहीं उसकी बहन का शव था. उसे बाहर निकाला गया और पुलिस को सूचना दी गई.