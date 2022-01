पश्चिम चंपारण (बगहा): बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार (Crime Against Women In Bihar) बढ़ रहा है. आए दिन दहेज हत्या, दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते रहती हैं. ताजा मामला बगहा के रामनगर थाना के जोगिया गांव की है. जहां, एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है. जिसके बाद महिला के परिजनों ने पति समेत ससुरालवालों पर प्रताड़ित (Husband And Inlaws Accused For Killing In Bagaha )करने और जहर देकर मारने का आरोप लगाया है.

ये भी पढ़ें- प्रेमिका को पाने के लिए रचा अपनी ही हत्या का षड्यंत्र, एक चूक से हुआ खुलासा

दरअसल, महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि, महिला के पति और उसके सास ससुर द्वारा पहले से प्रताड़ित किया जा रहा था. इसी बीच मंगलवार की सुबह महिला को जबरन जहर पिला दिया गया जिसके बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी की मौत हो गई. सिरिसिया ओपी क्षेत्र के बिनवलिया गांव के 32 वर्षीय निर्मला देवी की शादी जोगिया गांव के संतोष साह से हुई थी. महिला के परिजनों का आरोप है कि, शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. जिसको लेकर साल 2020 में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसके बाद महिला के पति व सास ससुर ने महिला के साथ कुछ दिनों तक मारपीट व झगड़ा करना बंद कर दिया था.

वहीं, मंगलवार की सुबह परिजनों को खबर मिली कि महिला के पति, जेठानी और सास ससुर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और जबरन जहर पिला दिया है. सूचना मिलने के बाद महिला के परिजन उसके ससुराल पहुंचे और चिंताजनक हालात में महिला को लेकर अस्पताल ले जाने लगे तभी रास्ते में महिला की मौत हो गई. जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल बगहा लाया गया.

ये भी पढ़ें- बिहार के पर्यटन मंत्री के 'बंदूकबाज' बेटे पर FIR, रविवार को बच्चों पर तानी थी पिस्टल

मामले में मृतक महिला की भाभी ने बताया कि, जब उसको जबरन जहर पिलाया गया तो उसने फोन कर इस घटना की सूचना दी. जिसके बाद वो लोग मौके पर पहुंचे थे. हालांकि, पोस्टमार्टम के बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि महिला की मौत जहर से हुई है या और कोई वजह है. फिलहाल मामले में पुलिस छानबीन कर रही है. जबकि, मृतक महिला के पति समेत ससुरालवाले घर छोड़ कर फरार हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP