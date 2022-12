बगहा नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान

बगहा: बिहार के बगहा में नगर निकाय चुनाव (First Phase of Municipal Elections in Bihar) के लिए आज सुबह से वोटिंग हो रही है. बगहा और रामनगर नगर परिषद अंतर्गत वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है. अन्य दिनों की अपेक्षा कुहासा कम होने के कारण मतदाताओं की भीड़ बूथों पर सुबह से देखी जा रही है. लाखों मतदाता आज अपने लिए शहर की सरकार चुनेंगे जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस मतदान के लिए महिला, बुजुर्ग और युवा काफी उत्साहित दिख रहे हैं.



बगहा के चुनावी मैदान में कई उम्मीदवार: बगहा नगर परिषद क्षेत्र में 35 वार्ड के लिए कूल 179 प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं. इस चुनाव में वोटिंग के लिए कुल 87 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. वहीं यहां कुल वोटर की संख्या 80567 मतदाता हैं. सभी बूथों पर 6-6 मतदान कर्मियों की तैनाती हुई है. सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मतदान होगा. पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि इस चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बेहतर प्रबंध किए गए हैं और शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है. वहीं ठंड के बावजूद वोटरों में काफी उत्साह दिख रहा है.



"इस चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बेहतर प्रबंध किए गए हैं और शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है. वहीं ठंड के बावजूद वोटरों में काफी उत्साह दिख रहा है."-विनोद कुमार पांडेय, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट

सबसे कम उम्र की प्रत्याशी ने डाला वोट: बगहा नगर परिषद अंतर्गत वार्ड 26 के बूथ संख्या 26 पर युवा मतदाता ने पहली मचदान किया. बता दें कि सुमैया प्रवीन पहली बार अपने वोट का प्रयोग कर रही थी और सबसे खास बात यह थी कि वह जिला की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी भी है. सुमैया का कहना है कि पहली बार मत का प्रयोग करना इसलिए भी उनके लिए खास है क्योंकि वह जिला की सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी है. सुमैया ने बताया कि वह चुनाव एक विजन के साथ लड़ रही है जिसके तहत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना और अच्छे तरीके से धरातल पर उतरना मुख्य मकसद है.



"चुनाव एक विजन के साथ लड़ रही है जिसके तहत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना और अच्छे तरीके से धरातल पर उतरना मुख्य मकसद है."-सुमैया प्रवीन, प्रत्याशी

