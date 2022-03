पश्चिम चंपारण: बेतिया (Bettiah crime news) के योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र (villagers caught 3 minors with gun in west champaran) के हरपुरवा कुटी से डुमरी जाने वाले मुख्य सड़क में हड़ही सरेह आए दिन लूटपाट की घटना से ग्रामीण परेशान थे. बीती रात भी कुछ युवकों से लूट की घंटना को अंजाम देने के लिए सड़क पर हथियार के साथ तीन नाबालिग मौजूद थे. सामने से एक बाइक पर तीन युवकों को आता देख इन लोगों ने रोकने की कोशिश की. लेकिन एक रायफल बंदूक के साथ तीनों को डुमरी गांव के ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है. गिरफ्तार तीनों बदमाश (People caught 3 minors with gun in Yogapatti area) राहगीरों से लूटपाट की घटना अंजाम देते थे.

जानकारी के अनुसार डुमरी गांव निवासी रितेश कुमार बेतिया से अपने घर डुमरी जा रहा था. उसी दौरान हड़ही सरेह के मुख्य सड़क में बंदूक हाथ में लिए तीन लोग रूकने का इशारा करने लगे. लेकिन उन तीनों के हाथ में बंदूक देखकर तीन बाइक सवार युवक बाइक की रफ्तार तेज कर अपने गांव डुमरी भाग आए. उसके बाद इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी गई. ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों युवकों को एक नाली बंदूक के साथ पकड़ कर स्थानीय योगापट्टी थाने के पुलिस के सुपुर्द कर दिया है.

पुलिस ने बंदूक जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. पुलिस का मानना है कि, इन तीनों की गिरफ्तारी से राहगीरों से लूटपाट की घटना पर अंकुश लगेगा. बताया जाता है कि ग्रामीणों ने सभी को खदेड़ कर पकड़ लिया और इनकी पिटाई कर दी. पिटाई के बाद पुलिस को बुलाकर सभी को सौंप दिया गया है. सभी नाबालिग हैं. मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

