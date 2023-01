बगहा में फर्जी उत्पाद विभाग की टीम का खुलासा

बगहा: बिहार के बगहा में शराब कारोबारी (Liquor Dealer in Bagaha) इन दिनों शराब बेचने के लिए नया-नया तरीका अपना रहे हैं. इसी बीच एक शराब कारोबारी बगहा नगर थाना के एक सिपाही के साथ फर्जी उत्पाद विभाग की टीम बनाकर छापेमारी (Raid by forming team of fake Excise Department) के लिए जीतपुर गांव गया था. जहां ग्रामीणों ने उसे बंधक बनाकर खूब कुटाई की. वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है.

फर्जी पुलिस गिरोह का खुलासा: बगहा में उत्पाद विभाग की फर्जी टीम बनाकर छापेमारी करने गए जवानों की ग्रामीणों ने बांधकर जमकर पिटाई की है. ग्रामीणों की पिटाई का वीडियो बगहा थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव की बताई जा रही है. बताया जाता है कि पुलिस के कुछ जवान शराब कारोबारी के साथ टीम बनाकर शराब के खिलाफ छापेमारी करने गए थे.

छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने की पिटाई: छापेमारी के दौरान धनंजय कुमार के साथ मारपीट के बाद ग्रामीण भड़क गए और उत्पाद विभाग से जानकारी हासिल करने पर इस टीम को फर्जी बताया गया. जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जवानों को रस्सी में बांधकर पिटाई की और बगहा थाना पुलिस को सौंप दिया. बताया जाता है कि छापेमारी के नाम पर पुलिस के जवान स्थानीय युवकों के साथ मिलकर अवैध वसूली करते थे.

एसपी ने सिपाही को किया निलंबित: ग्रामीणों के चंगुल में फंसे जवानों में एक बिहार पुलिस का जवान है, जिसका नाम भानु प्रताप सिंह है, जो फिलहाल बजरा टीम में तैनात है. पूर्व में इसकी तैनाती बगहा थाना में की गई थी. पूरे मामले की जांच के लिए एसपी ने एसडीपीओ कैलाश प्रसाद को आदेश दिया है. हालांकि एसपी ने आरोपी को निलंबित कर दिया है. जानकारी के अनुसार इन लोगों के द्वारा शराबबंदी के नाम पर अवैध वसूली की जाती थी और शराब कारोबारी की यह टीम जहां से शराब जब्त करती थी, उसे लोगों के पास सप्लाई भी किया जाता था.