बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में निगरानी विभाग (Vigilance Department) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई (Action Against Corruption in Bettiah) करते हुए बेतिया के अंचलाधिकारी श्यामाकांत प्रसाद (Bettiah CO Shymakant Prasad) को गिरफ्तार किया है. बेतिया के अंचलाधिकारी श्यामाकांत प्रसाद को निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

ये भी पढ़ें- अवैध संबंध में हत्या: शादी के बाद कन्नी काटने लगा था प्रेमी, प्रेमिका ने ले ली जान

गिरफ्तारी के बाद बेतिया के अंचलाधिकारी श्यामाकांत प्रसाद को लेकर निगरानी की टीम पटना लेकर गई है. बताया जा रहा है कि देर रात्रि तकरीबन ढाई लाख रुपए रिश्वत लेते हुए अंचलाधिकारी को गिरफ्तार किया गया. अंचलाधिकारी जमीन पर कब्जा को लेकर रिश्वत ले रहे थे. बेतिया शहर के कमलनाथ नगर स्थित उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया.

ये भी पढ़ें- बेतिया में नाबालिग से दुष्कर्म, मामले में दो पर प्राथमिकी दर्ज, जांच शुरू

वहीं, इस मामले में निगरानी की टीम अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रही है. बता दें कि कुछ महीनों बाद अंचलाअधिकारी श्यामाकांत प्रसाद रिटायर भी होने वाले थे. सूत्रों की माने तो अंचलाधिकारी के ऊपर लगातार रिश्वत लेने का आरोप लग रहा था और यह लगातार चर्चा में बने हुए थे. अंचलाधिकारी जमीन के कब्जे को लेकर ज्यादा चर्चा में बने हुए थे.

ये भी पढ़ें- 5 रुपये का लालच देकर मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश, रंगेहाथ पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने पीटा

ये भी पढ़ें- घर में जबरन घुसकर महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर दुष्कर्म का प्रयास

नोट: इस तरह की किसी भी मामले की शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- VIGILANCE DEPT. ( TO REPORT CORRUPTION) 0612-2217048 / TOLLFREE: 1064 / 1800110180