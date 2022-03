बेतिया: बिहार के बेतिया में दो युवकों की पिटाई (Two Youths Beaten up in Bettiah) का वीडियो सामने आया है. बताया जाता है कि इन लड़कों ने एक लड़की की तस्वीर खींचने से मना करने पर शिक्षक को पीटा (Teacher Bbeaten up for Refusing to Take Picture of Girl) था. उसके बाद आधा दर्जन बाइक के साथ 25 युवकों ने वहां जमकर उत्पात भी मचाया था. जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ा. हालांकि उनके बाकी साथी भागने में कामयाब रहे लेकिन ये दोनों ग्रामीणों के हाथ लग गए. उसके बाद लोगों ने दोनों की जमकर कुटाई कर दी.

लड़की की तस्वीर खींचने से मना करने पर पीटा: बताया जाता है कि पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक लड़की की फोटो खींचने से मना करने पर उसके शिक्षक पिता को शरारती तत्वों ने मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया था. घटना 23 मार्च की है. बीच-बचाव करने आए ग्रामीणों के साथ भी मारपीट की गयी. इसी क्रम में अन्य ग्रामीण भी आ पहुंचे. ग्रामीणों की भीड़ इकठ्ठा होता देख सभी युवक भाग खड़े हुए. हालांकि उनमें से दो युवकों को लोगों ने पकड़ लिया.

दोनों की जमकर पिटाई: ग्रामीणों ने पहले इन दोनों युवकों के हाथ बांध दिए और फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी. जिसको जो हाथ लगा, दोनों को जमकर मारा. कोई हाथ से तो कोई पैरों से उनको पीटा. लोगों ने जब दोनों को जमकर कूट लिया तब पुलिस को इसकी सूचना दी गई. उसके बाद पुलिस ने दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया. उनके पास से 7 बाइक भी जब्त कर ली.

युवकों ने शिक्षक को बुरी तरह से पीटा: थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवकों में साठी थाना के सिंहपुर गांव निवासी नीरज कुमार और चंदन कुमार शामिल है. उन्होंने बताया कि एक लड़की की तस्वीर शरारती युवक खींच रहे थे. लड़कियों की शिकायत पर जब उनके शिक्षक पिता ने पूछताछ की, तब युवकों ने शिक्षक को बुरी तरह से मारा-पीटा. बीच बचाव करने आए ग्रामीणों के साथ भी मारपीट की.

2 दर्जन नामजद आरोपी: थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले में लड़की के पिता के आवेदन पर साठी थाना के सिंह पुर निवासी चंदन कुमार और नीरज कुमार समेत प्रिंस कुमार, साहेब कुमार, भूपेन्द्र कुमार, मंतोष कुमार पटेल, मनीष कुमार, कन्हैया कुमार, दीपु कुमार, राधेश्याम कुमार, सिकंदर कुमार समेत दो दर्जन को नामजद किया गया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शरारती युवकों को जेल भेजते हुए अन्य युवकों की धर पकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है.

