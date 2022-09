बेतिया : बिहार के बेतिया (Crime In Bettiah) जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर से बेतिया एसटीएफ की टीम और मुफस्सिल थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को दो पिस्टल के साथ गिरफ्तार (Two Criminals Arrested With Pistols in Bettiah) किया है. दरअसल बेतिया एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर में के एक घर में दो अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में इकट्ठा हुए हैं. गिरफ्तार दोनों अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे. गिरफ्त में आये आरोपी के पास से 2 पिस्टल बरामद किया गया है. फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

बेतिया में हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार

तलाशी के दौरान पिस्टल हुआ बरामद : जानकारी के अनुसार दोनों अपराधी पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र (Sugauli police station area) के रहने वाले हैं. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और एसटीएफ की टीम और मुफस्सिल थाना की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर सरस्वती नगर से दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से दो पिस्टल बरामद हुआ. गिरफ्तार दोनों अपराधियों की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र श्रीपुर भरवलिया निवासी हरिंदर साह के 20 वर्षीय पुत्र संदीप कुमार और फुलवरिया के जयराम महतो के 27 वर्षीय पुत्र रामप्रवेश कुमार के रूप में हुई हैं.





बेतिया एसपी ने दी जानकारी: बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा (SP Upendra Nath Verma) ने बताया कि पुलिस इन अपराधियों की तलाश काफी दिनों से कर रही थी. जिसके लिए एक एसटीएफ की टीम गठित की गई थी. तभी पुलिस को यह जानकारी मिली कि यह दोनों अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर में इकट्ठा हुए हैं. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर में यह दोनों किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

