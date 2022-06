बगहा: पश्चिम चंपारण में भी अग्निपथ योजना का विरोध (Protest Against Agneepath Scheme In Bihar) जारी है. बगहा में भी छात्रों ने जमकर उपद्रव मचाया है. सुबह में छात्रों ने सबसे पहले बगहा ढाला से होकर गुजरने वाली मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेल ट्रैक पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और यातायात बाधित किया. उसके बाद उपद्रव मचाते हुए कैलाशनगर स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे और नवनिर्माणाधीन बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ (Todfod in BJP office in Bagaha) की.

ट्रेन को बनाया निशाना: बता दें कि छात्रों ने घटों एनएच 727 जाम रखा जिस वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हुई. बताया जा रहा है कि इस मार्ग से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों पर रोक दिया गया है. इस प्रदर्शन के कारण सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हो रही है. आंदोलनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी.

पटना के दानापुर-पाली में उग्र प्रदर्शन: दानापुर स्टेशन पर भी उग्र प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में तोड़फोड़ की. दानापुर स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को फूंका गया. वहीं पाली बाजार में पुलिस की गाड़ी को पलटकर प्रदर्शनकारियों ने आग लगाने की कोशिश की. इस दौरान अफरातफरी का माहौल रहा. प्रदर्शनकारियों ने दानापुर में सुरक्षाबलों को लाठी डंडा लेकर दौड़ा दिया. उधर पटनासिटी में भी फतुहा पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी है.



संजय जायसवाल-रेणु देवी के घर पर हमला: बेतिया में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के आवास को भी उपद्रवियों ने निशाने पर लिया. संजय जायसवाल के घर पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की. मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा. इधर, बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास में भी तोड़फोड़ और पथराव किया गया.

लखीसराय में फूंकी ट्रेन: लखीसराय में प्रदर्शकारी छात्रों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस की 10 बोगियों को आग के हवाले कर दिया है. इंजन में भी आग लगा दी है. 5 बोगियों का शीशा तोड़ दिया गया. पत्रकारों को वीडियो बनाने से रोका जा रहा है. यात्री के मोबाइल भी छीन लिए गए. रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई है. प्रदर्शनकारियों ने पूरी ट्रेन को खाली कराकर यात्रियों का सामान भी लूट लिया. वहीं, मौके पर पहुंचे जिला के डीएम और एसपी छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था भर्ती का ऐलानः बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्‍न‍िपथ योजना की घोषणा करने के अगले ही दिन यानि बुधवार से ही प्रदर्शन शुरू हो गया था और आज तीसरे दिन भी कई जिलों में छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है. 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना की तीनों शाखाओं- थलसेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी. जिसके तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी. सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है. इस योजना से नाराज छात्रों का कहना है कि ये योजना उनके भविष्य को बर्बाद कर देगी.



पुरुष और महिला दोनों की होगी भर्तीः बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत, पुरुष और महिला (सेवा की जरूरत होने पर शामिल की जाएंगी) दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा. 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाएं. वर्तमान में सेना के जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वही मान्य होंगे. 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा (सैन्य बलों की नियम और शर्तों के अनुसार) अग्निवीर बन सकते हैं. अग्निपथ योजना के तहत हर साल करीब 45 हजार युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा.

ऐसे होगा वेतन का भुगतानः भारत सरकार द्वारा जिस अग्निपथ योजना की शुरुवात की गई है. उसमें बहाली के प्रथम वर्ष में 21 हजार रुपये वेतन के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने भुगतान किया जाएगा. दूसरे वर्ष वेतन में वृद्धि कर 23 हजार 100 रुपये प्रत्येक महीने दिया जाएगा और तीसरे महीने 25 हजार 580 एवं चौथे वर्ष में 28 हजार रुपये वेतन के रूप में भुगतान करने के साथ ही उन युवाओं को रिटायर्ड कर दिया जाएगा. लेकिन इस योजना को लेकर बिहार में चारों तरफ हंगामा बरपा है.



