बेतिया: बिहार के बेतिया में सड़क हादसा (Road Accident In Bettiah) हो गया. जिसमें तीन युवकों की मौत (Three Youths Died In Road Accident In Bettiah) हो गई है. मृत तीनों युवकों की पहचान सोनू कुमार, अफरोज आलम और नितेश कुमार उपाध्याय टोला गांव निवासी के रूप में हुई है. घटना बेतिया मैनाटाड़ रोड़ स्थित लोहिरिया पेट्रौल पम्प के समीप की है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

बाइक सवार तीन युवकों को ट्रैक्टर ने रौंदा: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तीन युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान ट्रैक्टर ने रौंद दिया. जिससे घटनास्थल पर ही तीनों युवकों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को जीएमसीएच पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. तीनों की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास बताई जा रही हैं.

शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे युवक: बताया जा रहा है कि तीनों युवक किसी शादी समारोह में शामिल होने के बाद वहां से वापस आ रहे थे. बताया जा रहा है कि देर रात ये हादसे के चपेट में आ गए और इनकी मौत हो गई. फिलहाल तीनों शवों का पोस्टमार्ट कराया जा रहा है. पुलिस ने ट्रैक्टर को जप्त कर लिया है और फरार चालक की तलाशी कर रही है. वहीं इस हादसे के बाद से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है.

