बगहाः बिहार के बगहा के रहने वाले तीन मजदूरों की अरुणाचल प्रदेश में मौत हो (three workers of Bagaha died in Arunachal Pradesh) गई. अरुणाचल के करदाबी जिला अंतर्गत पालन में चट्टान गिरने से यह (accident in Arunachal Pradesh) हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि रात में मजदूरी करने के बाद सभी मजदूर सो रहे थे, तभी चट्टान टूटकर गिर पड़ा. इस हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हो गए हैं. घायलों में किसी का पैर टूटा है तो किसी के कमर में चोट आई है. जानकारी के मुताबिक सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं.

परिजनों के बीच मचा कोहरामः परिजनों को सुबह-सुबह जब हादसे की सूचना मिली तो चारों तरफ कोहराम मच गया. मृत मजदूरों में दो रामनगर थाना क्षेत्र के खटौरी गांव के बिंद मुसहर और विजय मुसहर है, जबकि एक मजदूर चौतरवा थाना के सिकटौल गांव का राजेश मुसहर शामिल है. घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सड़क निर्माण कार्य में लगे थे सभी: खटौरी गांव के वार्ड सदस्य लक्ष्मण यादव ने बताया कि खटौरी गांव के तकरीबन 20 मजदूर अरुणाचल प्रदेश के पालन में सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी करने गए थे. रात के वक्त सोने के दौरान अचानक चट्टान टूटकर गिरा. इसमें तीन लोगों की मौत हो गई. मृत मजदूरों में दो खटौरी गांव के ही हैं. मजदूरों ने फोन पर घटना की सूचना दी, जिसके बाद गांव में कोहराम मच गया है.