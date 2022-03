पश्चिमी चंपारण (बगहा): पश्चिमी चंपारण के बगहा में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दो अलग-अलग जगहों से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमें जहां पिपरासी थानांतर्गत दो अपराधियों को दो देसी बंदूक (Two Criminal Arrested with Gun in Bagaha ) और रामनगर थाना अंतर्गत त्रिवेणी नहर पर एक युवक को पुलिस के फर्जी आईडी कार्ड के साथ गिरफ्तार (Youth Arrested with Fake ID Card in Bagaha) किया है. गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया.

जानकारी के मुताबिक पुलिस पिपरासी थाना अंतर्गत बोलरवा गांव के पास वाहन चेकिंग कर रही थी. इस दौरान एक बाइक पर तीन लोग आ रहे थे. पुलिस को देखकर तीनों भागने लगे. इसके बाद पुलिस ने दो लोगों को खदेड़ कर पकड़ लिया जबकि एक युवक भागने में सफल रहा. पकड़े गये युवकों के पास से पुलिस ने दो देसी बंदूक बरामद किया है. वहीं, रामनगर थाना के त्रिवेणी नहर पर वाहन जांच के दौरान अपाचे सवार युवक से पुलिस बिहार पुलिस के दो आईकार्ड जब्त किये हैं.

इस मामले में पुलिस अधीक्षक किरण कुमार गोरख जाधव ने बताया कि तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है.

