बगहाः बिहार के बगहा में एसपी कार्यालय से महज 200 गज की दूरी पर दिन दहाड़े एक आभूषण की दुकान से लाखों रुपये के गहने की चोरी (Theft At Jewellery Shop In Bagaha) कर ली गई. चोरी की ये घटना श्री दुर्गा ज्वेलर्स एंड आर्यन बर्तन स्टोर (Shree Durga Jewelers And Aryan Utensils Store) में दुकानदार को चकमा देकर दी गई. चोर इस दुकान से करीब 35 लाख रुपये की ज्वेलरी से भरा बॉक्स लेकर चंपत हो गया. बाद में दुकानदार को जब पता चला, तबकर बदमाश वहां से फरार हो चुका था.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिसः बताया जाता है कि चोरी की घटना के बाद आसपास के लोग स्वर्ण व्यवसायी के रोने की आवाज सुन कर आये और पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पटखौली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की. पुलिस ने आसपास के दुकानों में भी पूछताछ की और अन्य दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोर की पहचान करने की कोशिश की.

ग्राहक बनकर की गई चोरीः ज्वेलरी एवं बर्तन दुकान के संचालक ध्रुव प्रसाद ने बताया कि मंगलवार की शाम दुकान पर एक ग्राहक आया और बर्तन दिखाने के लिए बोला. एक ग्राहक पहले से बैठा हुआ था. जब वह बर्तन दिखाने ग्राहक को गोदाम में ले गए और लौटे तो दुकान में रखा हुआ गोदरेज का अलमीरा खुला हुआ था और उसमें रखा करीब 700 ग्राम सोना से बने भरा आभूषण का बक्सा गायब था. जिसकी कुल कीमत करीब 30 से 35 लाख बताई गई है. चोरी हुए बक्से में मंगलसूत्र, कान की बालियां, कान के टॉप्स, झुमका, अंगूठी कालका झाली समेत अन्य आभूषण रखे हुए थे.







चोर की पहचान में जुटी पुलिसः वहीं, पटखौली ओपी प्रभारी लालबाबू प्रसाद यादव ने बताया कि दुकान से आभूषण चोरी होने की सूचना मिली थी. जांच के लिए पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों को भेजा गया. मामले की जांच पड़ताल जारी है, जल्द ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

