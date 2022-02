पश्चिमी चंपारण (बगहा): बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन की सफलता के बाद अब बिहार-यूपी की सीमा पर गंडक दियारा क्षेत्र में टेक्सटाइल मेगा पार्क की स्थापना (Textile Mega Park Will Be Built In Bagaha) की जाएगी. ग्रामीणों को रोजगार देने (Employment Creation In Bagaha) और पलायन रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक हजार एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल पार्क बनाने की दिशा में पहल शुरू कर दिया है. जिसको लेकर जिलाधिकारी ने जमीन का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें- कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद खुला VTR, नए नियमों के साथ पर्यटक उठा रहे प्रकृति का मजा

कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण अन्य प्रदेशों से घर वापस आए मजदूर अब जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में मालिक बन गए हैं. बताया जा रहा है कि, टेक्सटाइल मेगा पार्क के निर्माण हो जाने के बाद यहां रोजगार सृजन को बल मिलेगा और बड़ी आसानी से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा. साथ ही जिले की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. एक हजार एकड़ भूमि की तलाश बगहा-1, मधुबनी और भितहां अंचल में समेकित रूप से चिन्हित कर ली गई है. जिलाधिकारी द्वारा उपयुक्त भूमि की तलाश के लिए लगातार दियारा के इलाकों में भ्रमण किया गया और इसी बीच अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक भी की गई.

बता दें कि, इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी द्वारा बगहा-1 प्रखंड के रतवल स्थित विभिन्न स्पॉटों का निरीक्षण किया गया जिसमें संबंधित अधिकारी, कार्यपालक अभियंता के साथ बैठक की गई. पिछले 6 महीने से युद्धस्तर पर चल रहे भूमि सीमांकन और सर्वेक्षण कार्य अब पूरे होने के कगार पर हैं. जिसको लेकर डीएम ने बगहा SDM दीपक मिश्रा और DCLR और सीओ को जरूरी निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें- जिस इलाके में कभी गूंजती थी गोलियों की तड़तड़ाहट, होते थे नरसंहार, आज स्मार्ट क्लास से गूंजते हैं ककहरा के शोर

वहीं, जिलाधिकारी कुन्दन कुमार ने अधिकारियों से कहा कि, टेक्सटाइल मेगा पार्क का निर्माण अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है. एसडीएम दीपक मिश्रा ने बताया कि जमीन अधिग्रहण कर टेक्सटाइल मेगा हब बनाने की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है. यह आने वाले दिनों में इलाके से पलायन रोकने समेत रोजगार के क्षेत्र में मिल का पत्थर साबित होगा.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP