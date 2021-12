मोतिहारी: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Three Tier Panchayat Elections in Bihar) के बाद पूर्वी चंपारण में प्रखंड में प्रखंड प्रमुख (Election of Pramukh And Uppramukh in Motihari) का चुनाव भी संपन्न हो गया. मोतिहारी प्रखंड प्रमुख के पद पर सुशीला देवी और उपप्रमुख पद पर गुड़िया देवी निर्वाचित हुई हैं. दोनों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है. प्रमुख और उपप्रमुख ने जीत के बाद प्रखंड के विकास की बात कही. साथ ही प्रखंड और अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जायेगा. जीत के बाद समर्थकों ने फूल-मालाओं के साथ विजयी प्रत्याशियों का स्वागत किया.

बता दें कि मोतिहारी सदर प्रखंड प्रमुख का सीट काफी हॉट सीट बना हुआ था. प्रखंड में 26 पंचायत समिति के सदस्य हैं. प्रमुख और उपप्रमुख बनने के लिए कई गुट जोड़-तोड़ कर जीत के जुगाड़ में थे. कड़ी सुरक्षा के बीच मोतिहारी में प्रखंड प्रमुख, उपप्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया. जीत के बाद पूरे मोतीहारी में जुलूस निकाला गया. पैदल मार्च निकालते हुए लोगों से प्रमुख और उपप्रमुख ने आशीर्वाद लिया.

ज्ञात हो कि पंचायत समिति चुनाव के बाद से ही प्रखंड में प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव के लिए विभिन्न दलों के लोग कब्जे के प्रयास में थे. इसके लिए कई गुट अपने-अपने उम्मीदवारों को जीताने के फिराक में रहे लेकिन ऐन वक्त पर दोनों पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ.

