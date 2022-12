बगहाः बिहार के बगहा में गन्ना लोड ट्रैक्टर हादसे का शिकार (Road Accident In Bagaha) हो गया है. ट्रैक्टर 40 फीट नीचे पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए मसान नदी में गिर (Tractor fell into the river In Bagaha) गया. घटना रामनगर थाने क्षेत्र की है. घटना इतनी भयावह है कि ट्रैक्टर कई टुकड़ों में बंट गया है. वहीं चालक की हालत नाजूक बताई जा रही है. सूचना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई है.

जख्मी को बेतिया किया रेफरः घटना शनिवार की अहले सुबह की है. घने कोहरे के कारण गन्ना लोड ट्रैक्टर पुल की रेलिंग तोड़कर मसान नदी में गिर गया. तकरीबन 40 फिट नीचे गिरने के बाद ट्रैक्टर कई टूकड़ों में बंट गया है. पुलिस ने चालक को पीएचसी रामनगर में भर्ती कराया है. जिसे बेतिया रेफर कर दिया गया है. वहीं इसकी सूचना घायल के परिजनों को दे दी गई है. चालक की पहचान नरायनपुर निवासी नसरुल्लाह खान (50) के रूप में हुई है.

गन्ने के नीचे दबा था चालकः बताया जा रहा है कि मसान नदी से गुजर रहा ट्रैक्टर ट्रॉली पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा. गिरने के साथ ही ट्रैक्टर हो कई भागों में बंट गया. ट्रैक्टर के गिरने की आवाज पर स्थानीय ग्रामीणों का घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना रामनगर पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी और ग्रामीणों के सहयोग से घंटों मशक्कत कर गन्ने को हटवाया. ड्राइवर गन्ने के नीचे दब गया था. जिसे निकालकर अस्पताल भेजा गया.