पश्चिमी चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण में रिश्वतखोर दारोगा पर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया है. दरअसल ईटीवी भारत ने एक वीडियो दिखाया था कि कैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन (Bribery for passport verification in West Champaran) के लिए लौरिया थाने के दारोगा घूस ले रहे थे. पैसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (video of taking bribe goes viral In bettiah) हुआ था. इस पर संज्ञान में लेते हुए बेतिया एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने लौरिया थाना के दारोगा भीमसेन यादव को निलंबित (Daroga Bhimsen Yadav suspended) कर दिया है.

एसपी ने दारोगा को किया सस्पेंड: बेतिया एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के लिए शिकारपुर सर्किल इंस्पेक्टर को दिया गया था. जांच में मामला सही पाया गया. जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए लौरिया थाने में तैनात दरोगा भीमसेन यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पासपोर्ट वेरिफिकेशन के एवज में ले रहे थे रिश्वत: बता दें कि लौरिया थाना में तैनात दरोगा भीमसेन यादव का पैसा लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में साफ-साफ दिख रहा था कि लौरिया थाने में तैनात दरोगा भीमसेन यादव पासपोर्ट के नाम पर पैसे की डिमांड कर रहे हैं. जिसके घर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं उनके द्वारा पैसा दिया जा रहा है. जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. जिसके बाद वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बेतिया एसपी ने शिकारपुर सर्किल इंस्पेक्टर को जांच करने का आदेश दिया था. जांच के बाद यह मामला सत्य पाया गया. जिसके बाद दारोगा पर कार्रवाई की गई है.

पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर पैसा: जानकारी के मुताबिक, लौरिया थाने पर तैनात दारोगा भीमसेन यादव सिकटा देवराज में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गये थे. जहां होदा खान और राशिद के पासपोर्ट का सत्यापन करना था. वहां पहुंचने पर दारोगा भीमसेन यादव को कोई 700 रुपये दे रहा है. जबकि दारोगा 300 रुपये अधिक मांग रहे हैं. जबकि पैसा देने वाला 700 रुपये ही दे रहा है. इसी बीच किसी ने पैसा देने का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया. जोकि पूरे जिले में तेजी से वायरल हो रहा है.

