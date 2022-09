बेतियाः बिहार के पश्चिमी चंपारण में इंडो नेपाल बाॅर्डर पर एसएसबी और तस्करों के बीच मुठभेड़ (Encounter between smugglers and SSB in Betiaah) हुई है. इस गोलीबारी में एक तस्कर के घायल होने की जानकारी मिली है. गोली लगने से घायल तस्कर का नाम सरोज गद्दी है. एसएसबी ने एक ट्रैक्टर ट्राली जब्त किया है. ट्रैक्टर ट्राली पर सुपारी लदी हुई थी. यह घटना इनरवा बाॅर्डर के खमिया गांव के पास की है. मुठभेड़ पीलर संख्या 419 के पास एसएसबी की 47 वीं बटालियन से हुई है.

नेपाल से ट्रैक्टर पर ला रहे थे सुपारीः इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल से सुपारी लेकर आ रहे तस्करों ने एसएसबी पर हमला कर दिया. इसके जवाब में एसएसबी को फायरिंग करनी पड़ी हैं. फायरिंग में एक तस्कर घायल हो गया. घायल तस्कर की पहचान खमिया गांव निवासी सरोज गद्दी के रूप में की गई है. इनरवा के खमिया गांव में पिलर संख्या 419 के पास यह घटना घटी है. यहां ट्रैक्टर ट्राॅली से सुपारी लेकर तस्कर नेपाल से आ रहे थे. इसकी सूचना एसएसबी को मिली थी. मौके पर एसएसबी ने पहुंचकर ट्रैक्टर ट्राली को जब पकड़ा तो तस्कर एसएसबी से मारपीट पर उतारू हो गए. ट्रैक्टर ट्राली को जबरदस्ती नेपाल ले जाने की कोशिश करने लगे. तभी तस्करों ने एसएसबी पर हामला कर दिया. इसके जवाब में एसएसबी की 47 वीं बटालियन ने फायरिंग की.





ट़्रैक्टर छुड़ाने के लिए तस्करों ने की फायरिंगः बॉर्डर इलाके में तस्करों के हौसले बुलंद हैं. उसकी बानगी आज देखने को मिली है. अभी भी तनाव का माहौल हैं. तस्कर जबरदस्ती सुपारी ले जाना चाहते थे. ऐसा करने से रोकने पर तस्करों ने एसएसबी पर फायरिंग शुरू कर दी. एसएसबी ने जवाबी कार्रवाई कर किसी तरह से ट्रैक्टर ट्राली पर लदे सुपारी को जब्त कर लिया है. एसएसबी ने सुपारी सहित ट्रैक्टर ट्राली को इनरवा थाना को सुपुर्द कर दिया है. घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है.

