पश्चिम चंपारण (बगहा): पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के (Narendra Modi Security Breach) काफिले में सुरक्षा खामियों को लेकर बीजेपी ने पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है. इसी को लेकर बगहा (Signature Campaign Of BJP In Bagaha) बीजेपी कार्यालय में भी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया. इस दौरान राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और विधायक राम सिंह ने बीजेपी कार्यालय (Meeting in BJP Office In Bagaha) में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया.

बता दें कि, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर न्याय संगत कार्रवाई करने की मांग पर बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है. इसी को लेकर बगहा बीजेपी कार्यालय में राज्यसभा सांसद और विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किया और दोषियों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई की मांग की है. इस मौके पर राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि, पीएम के काफिले में सुरक्षा व्यवस्था में घोर लापरवाही कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी. हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य दोषियों को चिन्हित कर न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग है. उन्होंने आगे कहा कि, सुरक्षा में की गई लापरवाही के विरोध में यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है.

पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर हस्ताक्षर अभियान

वहीं, इस दौरान विधायक राम सिंह ने कहा कि, सुरक्षा में चूक का मामला काफी संगीन है और उस लापरवाही के वजह से बड़ी घटना घट सकती थी. पाकिस्तान सीमा वहां से काफी नजदीक था. ऐसे में डीजीपी और सचिव का मोबाइल बंद होना बहुत बड़े साजिश का हिस्सा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सही फैसला लिया है. इसको लेकर भाजपा हस्ताक्षर अभियान चला कांग्रेस के इस नीतिः का विरोध बड़े पैमाने पर कर रही है.



