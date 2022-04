पश्चिमी चंपारण (बेतिया): बेतिया के एनएच-727 पर एक अनियंत्रित ट्रक ने कार में टक्कर मार दी. जिससे कार 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी, हादसे में कार सवार 5 (Five Injured In Road Accident in Bettiah) लोग बुरी तरह से घायल हो गए. ग्रामीणों ने आनन-फानन में सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं, इस दौरान ट्रक चालक भागने में सफल रहा. इस हादसे में पटना के राजेंद्र नगर में पदस्थापित विद्युत विभाग के एसडीओ राहुल कुमार समेत उनका परिवार घायल हुआ है.

ये भी पढ़ें: पूर्णिया: बीमार बेटी की दवाई लेने जा रहे ससुर और दामाद को ट्रक ने रौंदा, हुई मौत

मझौलिया थाना इलाके में सड़क हादसा: बता दें कि मझौलिया थाना क्षेत्र के नानोसती चौक के पास एनएच 727 पर दुर्घटना हुई. घटना के बारे में बताया गया कि नेपाल की सैर कर लौट रहे पटना राजेन्द्र नगर में पदस्थापित विद्युत विभाग के SDO राहुल कुमार परिवार के साथ पटना लौट रहे थे. तभी मझौलिया के नानोसती चौक के पास बेकाबू ट्रक ने कार में टक्कर मार दी. जिसके बाद कार सड़क किनारे 20 फीट गड्ढे में जा गिरी. ग्रामीणों के सहयोग से सभी कार में बैठे पांच लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया.





हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार: वहीं, घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर भागने में सफल रहा. हादसे में घायल सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर बतायी जा रही है. घायलों में दो महिलाएं भी शामिल हैं. लेकिन कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर काफी संख्या ग्रामीण पहुंच गए थे.

ये भी पढ़ें:अररिया में बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP