बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण में छात्राओं का छेड़ना अब मनचलों को (Action will be Taken on Molestation of Girl Students in Bettiah ) महंगा पड़ेगा. स्कूल जाती लड़कियों पर फब्तियां कसने वाले बदमाशों की अब खैर नहीं है. छेड़खानी करने वाले लड़कों पर पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करेगी. बेतिया महिला पुलिस (Bettiah Mahila Police) आती-जाती लड़कियों को अपना नंबर दे रही हैं. स्कूल से लेकर कोचिंग तक पहुंच कर पुलिस क्लास रूम में छात्र-छात्राओं को समझा रही है. और क्लास रूम में छात्राओं को अपना नंबर दें रही हैं. पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में मनचलों लड़कों और अपराधियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है. लड़कियां भी अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं.

'शहर के प्रबुद्धजनों की शिकायत पर एक स्पेशल टीम बनाई गई है. महिला थाना कि सब इंस्पेक्टर सुधा कुमारी के नेतृत्व में टीम गठित किया गया है. टीम अपना काम कर रही है. सभी चौक-चौराहे सहित स्कूल, कोचिंग संस्थाओं में पुलिस काम कर रही है. आने-जाने वाली लड़कियों को पुलिस अपना नंबर दे रही है और पुलिस इस मामले में काफी सख्त है. महिलाओं, युवतियों और छात्राओं की सुरक्षा के लिहाज से पुलिस यह काम कर रही है, और हर चौक-चौराहों पर सादे लिबास में भी महिला पुलिस तैनात हैं. बेतिया में मनचलों की खैर नहीं है.' - उपेंद्र नाथ वर्मा, बेतिया एसपी

'सभी छात्राओं को पुलिस ने अपना नंबर दे दिया है. फब्तियां कसने वाले, छेड़खानी करने वाले सावधान हो जाइए. अगर इस तरह के मनचले बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. हमारे बेतिया एसपी सर का सख्त आदेश है कि जितने भी शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान हैं. वहां पर उच्चके बहुत सारे लड़कियों को छेड़ते हैं. परेशान करते हैं तो उससे बचाने का बेतिया पुलिस का सख्त निर्देश है. उनलोगों पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए. हमलोग सभी कोचिंग संस्थान में जा-जाकर उनको मोटिवेट कर रहे हैं. लड़कों को समझा रहे हैं कि तुम लोग लड़कियों को इस तरह से परेशान ना करो. लड़कियों को समझा रहे हैं कि प्रथम बार तुमको कोई परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना है, बेतिया पुलिस को तुरंत सूचना देनी है.' - सुधा कुमारी, सब इंस्पेक्टर, महिला थाना

मनचलों पर पुलिस की कड़ी नजर: महिला थाना की सब इंस्पेक्टर सुधा कुमारी के नेतृत्व में शहर के चौक चौराहों पर मनचलों पर नकेल कसने के लिए विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा हैं. चौक चौराहे से लेकर स्कूल और कोचिंग संस्थानों तक पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है. पुलिस के इस विशेष ऑपरेशन से छात्राएं काफी खुश हैं. छात्राओं का कहना है कि पुलिस कार्रवाई से अब हम लोग सुरक्षित हैं. आते-जाते सड़कों पर मनचले परेशान किया करते थे. इधर 1 सप्ताह से मनचले सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं. छात्राओं में पुलिस की इस कार्रवाई से काफी खुशी है.

