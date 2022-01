पश्चिम चंपारण (बगहा): बिहार के बगहा में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार (One Smuggler arrested with liquor in Bagaha) किया गया है. बिहार पुलिस भी तस्करों पर नकेल कसने में पीछे नहीं है, लगातार शराब तस्करों की गिरफ्तारी कर रही है. एक बार फिर बिहार यूपी के सीमा पर शराब तस्करी करते कार चालक को पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तकरीबन 500 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद (Foreign liquor recovered in West Champaran) किया है.

बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब लाने के लिए बिहार-यूपी सीमा सेफ जोन बन गया है. अधिकांश कारोबारी इन्ही सीमाई रास्तों से बिहार में शराब की खेप पहुंचा रहे हैं और इसके लिए तरह तरह के टेक्निक आजमा रहे हैं. कभी मूंगफली के छिलकों के बीच तो कभी कोयला के राख के बीच तो कभी अंडों के गत्तों के बीच बड़े वाहनों से पुलिस को चकमा देने की कोशिश शराब कारोबारी करते रहे हैं.

इसी क्रम में बगहा के चौतरवा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को कार के साथ धर दबोचा है. यह व्यक्ति यूपी सीमा के रास्ते हरियाणा से अंग्रेजी शराब का खेप लेकर बिहार आया था. जानकारी के मुताबिक कार के बीच के सीट को हटाकर इसमें 441 लीटर 750 मिली शराब रखकर बिहार लाया गया है. जिसको चौतरवा थाना की पुलिस ने जब्त कर लिया है. अब पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर कारोबारियों को चिन्हित करने में जुटी है.

