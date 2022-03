पश्चिमी चंपारण (बगहा): बिहार के बगहा में रविवार को यूपी पुलिस ने छापेमारी की. जहां से यूपी पुलिस ने लैपटॉप और मोबाइल चोरी के मामले में सिंह मार्केट से एक युवक को गिरफ्तार किया (UP Police arrested Youth for theft) है. पुलिस के हत्थे चढ़ा शख्स मुर्गा विक्रेता है और उसने यूपी के एक युवक से चोरी का लैपटॉप खरीदा (Laptop and Mobile stolen in West Champaran) था. जिसको लेकर पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की और गिरफ्तार कर अपने साथ ले गयी.

सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के पनियहवा में लैपटॉप और मोबाइल चोरी के मामले में यूपी पुलिस ने बगहा में छापेमारी की. यह छापेमारी यूपी में चोरी के आरोप में गिरफ्तार नितेश गोंड़ की निशानदेही पर हुई. नितेश गोंड़ की निशानदेही पर रविवार को हनुमानगंज पुलिस बगहा पहुंची और चोरी के लैपटॉप व मोबाइल खरीदने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया.

बता दें कि आरोपी शमीम कुरैशी की तलाश में यूपी पुलिस सिंह मार्केट उसके दुकान पर पहुंची, लेकिन आरोपी वहां नहीं मिला. इसके बाद पुलिस ने मस्तान टोला स्थित उसके घर पर रेड किया. जहां चोरी का मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुआ. इस मामले में पुलिस ने सामान खरीदने वाले मीट दुकानदार शमीम कुरैशी के बेटे राजा को चोरी के सामानों के साथ गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई. वहीं, आरोपी शमीम कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है.

